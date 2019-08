Closing Sampdoria: 20 milioni di euro la distanza tra Ferrero e Vialli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La 'Repubblica edizione Genova' fa il punto sul passaggio delle quote societarie in casa Sampdoria. Al momento, permane ancora una distanza importante tra domanda e offerta: Massimo Ferrero per la cessione del club continua a chiedere 100 milioni di euro, mentre la cordata capeggiata da Gianluca Vialli resta ferma sull'offerta da 80, al massimo 85 milioni di euro.