Coccolo, Nicolussi, la gara della vita e l'importanza dell'Under 23

Luca Coccolo, difensore centrale da Ciriè, ha già giocato quarantuno partite tra i professionisti. Una al Perugia, due minuti. Poi il Prato, adesso la Juventus: ventisette partite e quasi duemila minuti in campo. Hans Nicolussi Caviglia era tra i convocati di Amsterdam, ha respirato per dieci minuti la Serie A e in C ha giocato quattrocentotrentanove minuti stagionali in otto gare. E' del 2000, due anni più giovane di Coccolo, e sarà probabilmente lui, centrocampista, a giocare domani a Ferrara. Sono ragazzi con un futuro ancora tutto da scrivere, da raccontare. Percorsi che saranno forse a grande livello, forse di gavetta, salite, discese. Però entrambi, Coccolo e Nicolussi, hanno già esperienza tra i professionisti. Scampoli, è vero, un affaccio nel mondo dei grandi, ma questo racconta l'importanza di una squadra Under 23. Quella di domani sarebbe stata altrimenti la prima gara o quasi a questo livello, soprattutto per il mediano. Giocare in Serie C, contro uomini, contro gente esperta, forgia certamente di più che farlo con ragazzi della stessa età. Il progetto dell'Under 23 è nato zoppo, monco, male, come il calcio italiano insegna. Però è la strada: crescere coi grandi, per poi esordire con un po' più pelo sullo stomaco.