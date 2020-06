Col Napoli riparte anche Eriksen: la nuova Inter ruota attorno al talento del danese

Una nuova stagione, una nuova Coppa Italia. Napoli e Inter scendono in campo questa sera nella semifinale di ritorno, si riparte dall’1-0 per gli azzurri dell’andata. E si riparte, per quanto riguarda Conte e i suoi, dai tanti interrogativi attorno a Christian Eriksen. Arrivato a gennaio dal Tottenham, il fantasista danese finora non è riuscito a imporsi: 4 presenze in Serie A per un totale di appena 120 minuti, le migliori prestazioni sono arrivate nel doppio confronto di Europa League contro il Ludogorets. Troppo poco, ancora.

Attorno a lui. La novità del post-lockdown, abbastanza preventivabile già dal suo acquisto, è che Conte vuole costruire l’Inter (anche) attorno al talento dell’ex Spurs. Eriksen trequartista in un 3-4-1-2 che dovrebbe lasciarlo libero di giostrare tra centrocampo e attacco. Pochi punti di riferimento per gli avversari, tanto spazio per la sua inventiva. E magari qualche occasione di mettere in mostra le sue indiscutibili doti balistiche. È stato, dal suo arrivo, un motivo di discussione non da poco: l’inserimento, per un giocatore molto particolare, non è semplice. Ma ora anche Eriksen deve accelerare. Nel tour de force che aspetta tutti, c’è bisogno del suo talento. L’Inter lo aspetta, a partire dalla Coppa Italia.