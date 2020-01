Col Napoli si è vista la vera mancanza della rosa della Lazio

Fonte: Dall'inviato a Roma

Il termine 'vera' è il più importante nel titolo e non va confuso con 'unica', perché nessuno vuole dire che la rosa della Lazio non sia migliorabile. Come tutte le altre squadre, anche quella biancoceleste ha dei punti deboli, dei reparti in cui è più coperta e altri meno. Ma c'è solo una vera mancanza, resa evidente dalla gara contro il Napoli di sabato. Nel gioco dei doppioni per ruolo, Inzaghi non ha a disposizione un vice Correa (assente per un problema al polpaccio). Sia a livello numerico che per caratteristiche: il Tucu è l’unico giocatore offensivo rapido, fantasioso, veloce e in grado di creare superiorità con l’uno contro uno. Caicedo, bomber di scorta, ha altre qualità e Adekanye, quello che si avvicina di più all’argentino, è un classe ’99 arrivato in estate senza aver mai giocato prima con i professionisti. Troppo poco per il tipo di campionato che vuole fare e sta facendo la Lazio. Soprattutto nella ripresa contro il Napoli, con gli spazi più aperti, uno come Correa sarebbe stato utile. Ma una seconda punta scaltra, agile che subentra dalla panchina per rompere gli equilibri serve sempre. E Inzaghi lo sa bene, perché al suo primo anno aveva Keita e poi Felipe Anderson. In estate si pensava che servisse un’ariete, una punta di peso alla Llorente, quando il realtà la lacuna più grande è alle spalle del ‘Tucu’.

“Sul mercato il confronto col direttore è sempre aperto. Per ora siamo soddisfatti di quello che abbiamo. Ci guardiamo in giro e se troviamo qualcosa per migliorare faremo qualcosa, senno rimarremo così”, aveva spiegato Inzaghi venerdì in conferenza a Formello. I piani difficilmente cambieranno, anche se un giocatore con le caratteristiche sopracitate serve. Indipendentemente dalla disponibilità di Correa, che non è stato rischiato neanche per la panchina contro il Napoli. Rientrerà per la Sampdoria (sabato ore 15) per aiutare la squadra a centrare l’undicesima vittoria consecutiva. Il momento è positivo e la classifica è più rosea di ogni previsione, con l’Atalanta quinta a -7 (potenzialmente -10 se la Lazio dovesse vincere il recupero col Verona il 5 febbraio). Un’occasione ghiotta per la Lazio, che potrebbe anche decidere di fare uno sforzo in più in questa finestra invernale di mercato. Perché prevenire è meglio che curare, a maggior ragione se l'obiettivo da raggiungere è ambizioso.