Col Torino gara da ultima spiaggia? Stroppa: "Abbiamo offerto prove importanti, avanti così"

vedi letture

Mister Giovanni Stroppa non vede come ultima spiaggia per lui e per il suo Crotone la partita in programma domani a Torino. "Io sto nel gruppo e mi considero nella stessa direzione di quella che può essere la difficoltà del momento. Siamo consapevoli che alle spalle abbiamo comunque delle prestazioni importanti. C'è da migliorare qualche aspetto, uno su tutti l'attenzione e la cattiveria, ma per il resto bisogno continuare così", le dichiarazioni del tecnico rossoblù in conferenza stampa.