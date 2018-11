Col Valencia finisce 1-0: CR7 inventa, Mandzukic porta la Juve agli ottavi

Fonte: Dal nostro inviato a Torino

ALLEGRI COI TITOLARISSIMI Manca l'intesa tra i tenori in attacco nella Juventus contro un Valencia solido e il primo tempo finisce 0-0 anche grazie alla paratissima in chiusura di frazione di Szczesny su Diakhaby. Dal 1' Allegri sceglie i titolarissimi, soprattutto tra i pali, in difesa e in attacco. A centrocampo pesca quel che non è nel mare magnum degli infortunati e degli assenti, vedi Khedira, Emre Can, Bernardeschi. Tre su tre disponibili, Matuidi e il lanciati stimo Bentancur ai fianchi di Pjanic. Marcelino, integralista del 4-4-2, non si discosta dal suo schema tipo: Coquelin è adattato sulla destra ma pur di schierare i treni esterni, c'è l'ex Arsenal davanti a Wass. Davanti, Rodrigo e Santi Mina, Batshuayi parte dalla panchina. L'inizio della sfida è un piccolo trotto, è uno studiarsi reciproco. Ronaldo allunga la falcata ma impatta sul binario valenciano. Dybala stringe per evitare Gayà e lasciar spazio e gamba a Cancelo. La prima notazione della gara è un giallo a Bentancur per intervento scomposto su Guedes al 14'. Tatticamente la Juve è un sonnolento camaleonte, Ronaldo rincula e s'accentra, tra 4-3-3 e 4-3-1-2. Al 25' un timido destro contrato del portoghese è un brivido battezzato a fil di palo dall'ex al vetriolo Neto. Poca roba, però.

DUBBI IN AREA VALENCIA E SAN SZCZESNY Fischi dell'Allianz, pochi istanti più tardi: contatto tra Pjanic e Kondogbia. I due si toccano ma il bosniaco accentua, Collum non indica il dischetto. Gli animi son tesi, le occasioni latitano. Gayà prende un giallo, Bonucci dà qualche spintone in area a Gabriel, Ronaldo fatica a pungere ma poc'altro. Anche perché l'Intesa con Dybala non pare quella dei tempi migliori e pure con Mandzukic, almeno per questi 45', il feeling non arriva ad occhi chiusi. Però dall'altra parte il Valencia è quadrato e compatto. Integrale, oltre che integralista e allo scoccare del primo tempo, serve una parata da cineteca di Szczesny per arginare l'incornata di un ottimo Diakhaby. Allegri scuote la testa. Anche se per adesso basta così.

IL LAMPO DI CR7 Allegri toglie Alex Sandro, senza infamia e senza lode, con l'ex Porto giustificato da condizioni non ottimali. Entra Cuadrado, i terzini diventano sempre più ali ma Cuadrado si sposta su quella mancina. Marcellino, invece, leva dal campo un evanescente Rodrigo per metter dentro Gameiro. "Ronaldo non incide", scrivevamo poche righe più in alto. Solo che i campioni hanno scintille improvvise, doppi passi veloci e imprevedibili. L'assist al 59' per Mandzukic è pura bellezza, il croato segna un gol semplice ma spesso sono i tocchi sotto porta a spostare gli equilibri del mondo.

DIAKHA-NO Dopo il no di Szczesny nel primo tempo, tocca a Collum mettere il fischietto tra i denti per regalare un'altra delusione al centrale Diakhaby. Che del Valencia è stato fino al 70' indubbiamente il migliore per fisico e sostanza, tanto che Longoria e Alemany lo riscatteranno presto dal Lione. Al 62', però, la mano di Mouctar è galeotta su cross dalla sinistra, l'arbitro la vede e annulla il gol. Il giubilo dei tifosi iberici si strozza, il francese si prende un giallo. Marcelino, intanto, nel suo integralismo, resiste col 4-4-2: fuori pure Santi Mina, evanescente, dentro Batsuhayi.

CONTROLLO JUVENTUS La formazione di Allegri controlla la partita. Esce Dybala, non nella miglior partita ma giustificato da un forte sacrificio tra le linee. Entra Douglas Costa che però non si accende mentre Cristiano Ronaldo è l'ultimo a smettere di provare a dare la doppia mandata in cassaforte con verticalizzazioni e corse sfrenate. Non è stata una notte di spettacolo ma tanto basta. Per gli ottavi. Per il primo posto servirà aspettare Berna.