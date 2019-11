© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Ho un buon ricordo di Udine, non c'è stato nessun contatto". Intervistato da Sky Sport 24, Stefano Colantuono ha commentato le voci che lo vorrebbero come candidato alla successione di Igor Tudor: "Ho visto che il mio nome è stato fatto, forse per associazione con Pierpaolo Marino con cui abbiamo lavorato molto bene all'Atalanta, ma per ora non ci sono stati contatti".