Colley-Gambia, l'agente del difensore smentisce intervista BBC

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ingiusto non convocarmi in Nazionale". In giornata, la BBC ha pubblicato un'intervista a Omar Colley, difensore della Sampdoria, riportata anche sulle pagine di TMW, in merito all'esclusione dai convocati del Gambia. In serata, il suo agente Cheikh Fall ci ha contattato per smentire l'intervista: "Sono parole inventate. Il giocatore non ha rilasciato alcuna intervista sulla mancata convocazione".