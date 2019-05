© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma riapre la partita: è proprio Juraj Kucka a siglare il 3-2, su calcio di rigore assegnato per fallo di Colley ai danni del neoentrato Siligardi. Qualche protesta per la mancata ammonizione nei confronti del difensore, poi lo slovacco riscatta in parte l'errore che ha portato al gol di Quagliarella: rigore battuto alla perfezione e ora ci attende un finale entusiasmante.