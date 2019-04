Collezione di figuracce: Milan specializzato nelle ultime stagioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Stiamo facendo fare figuracce ad un club storico e il primo responsabile sono io". Gennaro Gattuso ha centrato il punto dopo l’ennesima sconfitta stagionale, ieri sera contro il Torino nel match che decreta l’addio al quarto posto. I rossoneri vivono un periodo di forte crisi e la mazzata presa all’Olimpico potrebbe incidere sul risultato finale del campionato. Il Milan negli ultimi 40 giorni ha vinto solo una volta, poi ha solo perso e pareggiato, soprattutto partite delicate come quella di ieri sera col Torino. Sono cinque punti nelle ultime sette partite, una media quasi da retrocessione. Una sconfitta che porta il Milan dal quarto al sesto posto, con l’Atalanta che se stasera fa almeno un punto manda i rossoneri addirittura al settimo posto, quasi fuori l’Europa League. “Deluso da qualche giocatore? No, in questo momento non bisogna fare i processi a nessuno. L'unico che va a processo è l'allenatore. Tutte le responsabilità sono mie. Sono giocatori che mi hanno dato tanto, stanno attraversando un momento di difficoltà", ha detto l’allenatore a fine gara.

Gli anni passano, gli investimenti pure, ma i risultati non cambiano, il Milan vive sempre nella sua mediocrità tecnica. La società rossonera si sta specializzando nel collezionare figuracce in Italia e in Europa negli ultimi sei anni, e ormai si è persa del tutto la dimensione gloriosa che la società nel corso degli ultimi 30 anni aveva costruito con merito. Il Milan è a pezzi e rischia di perdere anche l’Europa League, attualmente un fallimento pesante da parte di tutti. Gattuso ha perso la bussola, i giocatori sbagliano tutto e non ci sono elementi in grado di assumersi responsabilità, così come il club che non ha preso decisioni forti quando servivano. Ora cosa succederà? Senza Champions saranno dolori.