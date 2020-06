Collina: "Arbitri non influenzati dall'assenza di pubblico. 5 sostituzioni soluzione temporanea"

Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della FIFA e membro dell'IFAB, in un'intervista al Corriere della Sera ha trattato diversi temi, cominciando dai vari cambiamenti per gli arbitri (e non solo) in questo periodo di emergenza-Coronavirus: "Speriamo che il non protestare più sia un cambiamento positivo che il Covid-19 ci lascerà in eredità. Ma come per altre situazioni, ad esempio esultare abbracciandosi dopo un gol, si tratta più di un messaggio da dare all’esterno che evitare un rischio reale. Il calcio è uno sport fatto di contatti, impossibile impedirli. Tutti i protagonisti della partita saranno soggetti a rigidi controlli e questo speriamo sia sufficiente".

Tanti gli argomenti sui quali si è soffermato l'ex arbitro miglior al mondo, passando dalla mancanza del pubblico alla ripresa ai vari cambiamenti che sono previsti in questo periodo: "Il pubblico non condiziona l’arbitro o non dovrebbe. Comunque non sono gli 80 mila spettatori a influenzarti, per me erano peggio i 200 tifosi nei campi di periferia dove non c’era protezione. Modifiche? Non sono modifiche vere e proprie, piuttosto chiarimenti. Sul fallo di mano è stata definita la linea di confine tra braccio e spalla. Penso sia applicabile da subito. Anche l’immediatezza del gol segnato o dell’occasione da rete creata dopo un fallo di mano dell’attaccante è definita meglio. Cinque sostituzioni? Un cambiamento temporaneo per proteggere la salute dei calciatori che giocheranno più spesso".