Collina: "Finora più pro che contro grazie al VAR. Tempo effettivo nel calcio? Ci siamo vicini"

vedi letture

Pierluigi Collina, Presidente della Commissione Arbitri della FIFA, ha parlato anche del VAR e delle modifiche al regolamento calcistico discusse nell'ultima riunione dell'IFAB (di cui è membro) nell'intervista concessa oggi a 'Tutti Convocati' su Radio 24: "VAR? La valutazione finora è positiva, ci sono più pro che contro. Quando le cose vanno bene, ovviamente, si cerca sempre di alzare l'asticella. In questi anni abbiamo però migliorato anche la stessa tecnologia, che oggi è in grado di offrire risposte migliori".

Si può arrivare al tempo effettivo nel calcio?

"Abbiamo cercato di lavorare in tal senso, non come IFAB ma come FIFA, cercando di aumentare i minuti di recupero all'interno di un match. Il Mondiale del 2018 ha rappresentato la svolta, visto che siam passati da tre a sei minuti di recupero. Abbiamo parlato nello specifico anche del tempo effettivo, ma già ora direi che non siamo lontani dai 60 minuti di tempo effettivo a partita".