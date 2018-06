Collina sul VAR in Champions: "Solo quando darà certezze"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pierluigi Collina, responsabile UEFA degli arbitri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito all'utilizzo del VAR nelle competizioni europee: "Il presidente Ceferin ha sempre detto che si dovrà utilizzare il VAR in Champions League nel momento in cui ci sarà certezza sul suo funzionamento. Ci sono delle problematiche che non sono molto conosciute e che non riguardano solo l'aspetto arbitrale, che vanno risolte prima e che per essere risolte hanno bisogno di un certo tempo. Bisogna innanzitutto capire quale sarà la policy della UEFA nei confronti della scelta del fornitore, visto che diversi provider forniscono questa tecnologia. Quindi servirebbe fare un bando, ricevere offerte e poi decidere. Teniamo presente che la Champions League ha 18-20 broadcaster diversi, quindi serve avere un accordo con tutti, alcuni di questi individuati solamente dopo i playoff. Oltre a questo, poi, c'è una problematica legata agli arbitri: una cosa è preparare arbitri per una competizione nazionale, un'altra è preparare arbitri con diversi background e diverse abitudini. Ci vuole tempo, la FIFA ha iniziato nel 2016".