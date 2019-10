Collum insegna: il calcio non può più fare a meno del Var

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Quanto accaduto ieri sera all'Olimpico con il rigore fischiato dall'arbitro scozzese Collum contro la Roma è da considerarsi fantascienza in un mondo come quello del calcio dove ogni minuto di diretta video, ogni passaggio, ogni gol e ogni punto conquistato, vale milioni di euro. Un mondo che ormai è considerato una vera e propria superpotenza economica e che, ancora oggi, può essere clamorosamente condizionato da un errore umano. Il Var che in Italia abbiamo visto praticamente per primi, è il primo vero strumento per fare l'ultimo step verso un prodotto globale che non sia solo bello da vedersi ma anche credibile senza discussione di sorta. La Uefa ha fatto un grande passo in avanti inserendo la tecnologia in Champions League ma non ha avuto la prontezza o la forza di allargarlo anche all'Europa League e il pareggio dell'Olimpico ne è il risultato.

E' incredibile quando ancora qualcuno in giro per il mondo continua a parlare in modo negativo della tecnologia nel calcio. Un modo anacronistico di pensare questo sport che non va al passo con i tempi. In Italia ormai ci stiamo abituando a quei lunghi momenti di attesa che separano una tifoseria da un'esultanza che prima era sintomo di immediatezza. Non si può più fare a meno di quel gesto arbitrale che unendo due dita mima un televisore e che è diventato esemplificativo più di ogni altro gesto che può compiere un direttore di gara a parte il fischio stesso. L'Europa del calcio, ma anche il mondo tramite la FIFA, deve convincersi che non c'è più tempo da perdere e che tutte le federazioni, entro una ragionevole tempistica, devono mettersi in pari con quanto già fatto da molti dei campionati più importanti. Ovviamente a partire dall'Europa League. Non si può pensare che la seconda competizione più blasonata del calcio europeo possa essere decisa da un errore così clamoroso. Se fosse accaduto in finale? La risposta è semplice. Var subito e per tutti.