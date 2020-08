Colomba sulla Juventus: "Questa squadra non ha fame, col giro-palla non vinci le partite"

Ospite negli studi di Sportitalia, l'ex tecnico Franco Colomba, commenta così l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione: "La Juve ha confermato il trend della stagione. Il Napoli di Sarri riconquistava palla e non faceva giocare l'avversario, questa Juve non ha quella fame nell'andare a pressare l'avversario nella metà campo. Le partite non le vinci solo con il possesso palla. Sarri è un verticalizzatore, non vuole questo giro-palla inutile come si è visto questa sera".