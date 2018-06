Colpaccio Iran allo scadere: autorete di Bouhaddouz e Marocco ko

© foto di Image Sport

Seconda vittoria in un Mondiale per l'Iran. Vent'anni dopo il primo successo, la squadra allenata da Queiroz ha battuto il Marocco nella prima sfida del gruppo B grazie a un'autorete realizzata nei minuti di recupero del secondo tempo da Bouhaddouz

