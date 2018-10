Colpi d'estate: tanti impatti positivi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un’estate felice almeno per il momento. Certo, ci sono anche i volti contriti di chi non ha ancora ottenuto la ribalta che si sarebbe atteso dopo una sessione di mercato vissuta in copertina, tuttavia il responso iniziale del campionato concede l’impressione che per larga parte gli investimenti estivi abbiano già dato qualche responso confortante. Se spesso nelle stagioni passate ottobre era già diventato il termometro di flop fragorosi, nella circostanza attuale sono molte le società che possono ritenersi soddisfatte delle scelte maturate nell’ultima sessione di mercato. L’esempio del Genoa con Piatek è ovviamente quello più eloquente di tutti, ma allo stesso modo va sottolineato come Giampaolo abbia reperito in Defrel una vera e propria arma letale, rilucidando quel talento cristallino che aveva incantato a Cesena e Sassuolo e che si era appannato all’ombra del Colosseo. La scommessa Gervinho per il Parma è testimonianza evidente di un rischio solo apparente, calcolato in realtà sulle qualità immutate dell’ivoriano che si sta dimostrando uno dei fattori più incisivi di questo avvio di stagione. Sorridono il Milan con Higuain e la Juve con CR7 mentre l’Inter, per una volta, può guardare con sollievo il suo all in. Non parliamo di Nainggolan, il cui rendimento non può essere messo in discussione, tanta e tale è l’affidabilità che il Ninja ha palesato nella sua intera carriera italiana, quanto quello legato a Lautaro Martinez. Chi era pronto a rivangare il passato di acquisti sconclusionati, è stato ammutolito dal primo impatto del Toro. In attesa di conferme, c’è margine per avere fiducia.