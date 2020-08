Colpi in Serie A per l'agenzia di Totti: ottenuta la procura di Caprari, Zielinski a un passo

vedi letture

Francesco Totti si appresta a mettere a segno il "primo colpo" tra i grandi in qualità di proprietario di un'agenzia di procuratori. Dopo i tanti giovani presi in procura, ora ha siglato il primo accordo con un calciatore di Serie A, ovvero Gianluca Caprari, attaccante in cerca di squadra dopo mezza stagione passata in prestito al Parma dalla Sampdoria. In realtà Radiomercato parla di un altro nome, ancora migliore, per chiudere il cerchio. Perché anche Piotr Zielinski diventerà un assistito dell'agenzia di Totti.