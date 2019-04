Colpita anche la Juve: Piatek supera Cutrone. In meno di tre mesi

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel girone d'andata, la Juventus fu la squadra che fermò la corsa fino a quel momento inarrestabile di Krzysztof Piatek. Dopo il poker in Coppa Italia contro il Lecce, e le dieci reti realizzate nelle prime otto giornate, il bomber polacco - attuale capocannoniere della Serie A insieme a Fabio Quagliarella - si arenò proprio all'Allianz Stadium, in una gara comunque positiva per il Genoa.

Fu quella la prima di cinque partite senza gol, lo stop più lungo del bomber polacco che dopo quella pausa è tornato a segnare con regolarità e da gennaio ha cambiato casacca, trasferendosi al Milan in quella che è stata (insieme al passaggio di Higuain al Chelsea) la trattativa più importante di gennaio.

A Milano come a Genova Piatek ha continuato a macinare reti. Lo testimoniano i numeri: col gol realizzato oggi a Torino, il bomber polacco sale a quota 10 reti realizzate in 13 partite. E' il primo calciatore del Milan ad andare in doppia cifra in stagione calcolando tutte le competizioni: superato Cutrone, fermo a quota 9 tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Migliori marcatori del Milan in stagione

1) Krzysztof Piatek: 10 gol

2) Patrick Cutrone: 9 gol

3) Gonzalo Higuain: 8 gol