Com’è cambiata l’Inter di quest’anno? Meno dribblig e meno passaggi. Ma l’efficacia è maggiore

Il calcio, così come ogni altro sport del mondo, evidentemente non può essere sintetizzato in numeri. Ma dati e statistiche ci possono facilmente aiutare a capire come una squadra, il suo modo di giocare e di approcciare alla partita, cambi forma e contenuti tattici nel giro di una stagione. Prendiamo come esempio, grazie ai dati Comparisonator, l’Inter di quest’anno e quella dello scorso anno. Prendendo come riferimento solo le prime 25 giornate dello scorso torneo (con Luciano Spalletti) e le 25 giocate quest’anno (con Antonio Conte).

Con la squadra dello scorso anno, almeno secondo i dati Comparisonator, l’Inter ha fatto rispetto a questa stagione più passaggi per il tiro, più dribbling e più azioni di attacco. Con Spalletti si vedevano anche più passaggi (13.544 contro 12.306) e più cross (671 contro 440). I duelli vinti? Numeri in sostanziale parità, leggermente sbilanciati in favore della versione 2018/2019.

Maggiore efficacia, in attacco e in difesa - Se i puri dati statistici danno in linea generale danno ragione alla versione spallettiana dello scorso anno, andando nel particolare ci sono alcuni parametri pesanti tutti a favore di Conte: i gol segnati, per prima cosa. 49 contro 37. 12 reti in più in 25 partita, quasi 0,5 ogni 90’. Tanti anche rapportandoli alle conclusioni tentate, molto simili in fatto di numeri: 360 l’anno scorso, 386 questa stagione. Quindi le azioni difensive: il parametro generale è simile, 3598 contro 3374. Ma con Conte ne sono andate a buon fine 2267, lo scorso anno 1783.