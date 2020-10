Com'è cambiato lo Spezia: la formazione tipo prima e dopo il mercato

vedi letture

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici ipotizzati prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Prima del mercato avrebbe giocato così. Il 4-3-3 che il tecnico spezzino proponeva in Serie B aveva giocoforza meno qualità ed esperienza rispetto a quello di ora. Scuffet in porta, il terzino Ferrer - che piaceva molto alla Sampdoria - sulla destra, Erlic e Terzi al centro della difesa, Vitale a sinistra. In mezzo spazio a tre di affidamento come Bartolomei, Ricci e capitan Maggiore. Davanti Nzola dava imprevedibilità.

(3-5-2): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi. All. Italiano.

Oggi giocherebbe così. Cambiato completamente, con qualche possibile ballottaggio con i vecchi. In porta è arrivato Zoet, portiere di estrema affidabilità, ex PSV Eindhoven. Tante le possibili scelte in mezzo alla difesa fra Ismajli e Chabot, entrambi nuovi arrivati. A centrocampo è probabile che Maggiore mantenga un posto da titolare, così come Ricci. Davanti Galbinov ha cambiato le carte in tavola: sembrava potesse arrivare un centravanti, non è la priorità. In compenso ci sono molte alternative sull'esterno offensivo.

(4-3-3): ZOET; SALA, ISMAJLI, CHABOT, DELL'ORCO; DEIOLA, M. Ricci, Maggiore; FARIAS, Galabinov, AGUDELO. All. Italiano (confermato)