Come 12 anni fa: il Genoa si gioca la finale della Viareggio Cup

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima squadra fa spazio alla Primavera. E’ infatti la formazione di Carlo Sabatini ad ottenere la ribalta conquistando, dopo dodici anni, la finale della Viareggio Cup. Nel 2007 la squadra, allora allenata da Vincenzo Torrente, conquistò la coppa superando in finale 2-1 la Roma. Questo pomeriggio a La Spezia i Grifoncini sfideranno il Bologna nell’ultimo atto della prestigiosa competizione internazionale dedicata alle formazioni giovanili. Una grande cavalcata iniziata con il successo in extremis a Levanto nella prima giornata contro il Dukla Praga e concluso con il 3-2 contro il Parma in semifinale con il vantaggio siglato a due minuti dalla fine da Cleonise. Nel mezzo la vittoria contro il Livorno per 1-0 e il pareggio contro l’Atlantida Juniors nella fase a gironi e poi le vittorie contro l’Empoli agli ottavi e, ai rigori dopo il pareggio subito a tempo scaduto, contro il Berekum Chelsea.

CUORE E QUALITA’ - Tanto cuore nei rossoblu ma anche un parco giocatori molto interessante quello a disposizione di Carlo Sabatini che può contare su un attacco di qualità con Szabo, Ventola, Bianchi e Cleonise, questi ultimi due spesso chiamati da mister Prandelli per allenarsi insieme al gruppo e disputare le amichevoli del giovedì. In difesa spiccano i goleador Zanoli - nel match inaugurale del Viareggio - e Adamoli - in semifinale con il Parma - passando per Piccardo e la personalità di Thiago Gonçalves - quest’ultimo in prestito e possibile nuovo innesto per la prossima stagione - mentre in mezzo al campo Rovella e Karic vantano già chiamate da Prandelli.

TANTI TIFOSI A LA SPEZIA - Per l’occasione i tifosi si stanno già mobilitando per raggiungere il levante ligure e spingere ancora una volta la Primavera al successo. “Sarebbe una grandissima soddisfazione per tutti i genoani vincere ancora - ha detto dopo la vittoria sul Parma il patron Enrico Preziosi -. Ragazzi oltre che bravi, siete stati capaci di soffrire”. Ore 15, stadio “Alberto Picco” di La Spezia. I Grifoncini vogliono spiccare il volo.