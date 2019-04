Come ad Hollywood: Cristiano Ronaldo mania. Anche ad Amsterdam

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pelle d'ebano, mani sporche di polvere, giaccone arancione d'ordinanza, cappello di lana. Parcheggia una vecchia bicicletta arrugginita, si avvicina e in un abbozzo d'inglese domanda: "Cristiano Ronaldo here now?". Occhi come il cielo di Amsterdam in questo strano aprile di sole, capelli biondi raccolti in una treccia. La cartella di scuola, gli stivaletti colorati. La voce sottile e acuta, dodici-tredici anni a occhio. "Is Cristiano Ronaldo arrived?". Lui no, ha la barba incolta, i capelli spettinati. Un giaccone nero, un odore di Giamaica. Sorride, poi sorride ancora. "Juventus, Cristiano Ronaldo!". Come un magnete, attrattivo e democratico, senza distinzioni di età, sesso, etnia, tifoseria. Quel che voleva Andrea Agnelli, quello a cui pensava, al momento dell'acquisto del portoghese con la numero 7, era proprio questo. Cristiano Ronaldo come catalizzatore d'attenzioni universale, divo della Hollywood calcistica. Interessante e magnetico anche solo nel pensarlo, nel vederlo. E' questione di suoni, la vita. La Juventus scende in campo per la televisiva passeggiata di quindici minuti prima delle conferenze stampa, il giorno della vigilia. La meraviglia della Cruyff Arena, sul prato arriva Andrea Agnelli. Poi Massimiliano Allegri. Poi Pavel Nedved. Poi la squadra. Un diluvio di scatti, gli obiettivi puntati su di lui. I giornalisti e i fotografi olandesi che lo cercano, lo braccano, lo studiano. Quindici minuti di zoomate e di attenzioni, per lui, per il più atteso, vivisezionato, attenzionato. Dall'operaio del vicolo dietro Piazza Dam, dalla piccola studentessa con gli occhi col colore del cielo, dal sorridente e ondeggiante frequentatore delle zone rosse di Amsterdam, fino alla stampa. Universalmente Cristiano Ronaldo.