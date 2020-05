Come allenarsi in attesa del protocollo? Nel pomeriggio le linee guida sugli sport di squadra

Attesa per il protocollo, ma anche per le linee guida. In una situazione confusionaria, che proviamo a spiegarvi. Nella serata di ieri, Lega Serie A e FIGC hanno trasmesso il nuovo protocollo per gli allenamenti collettivi al Governo, che a sua volta oggi li sottoporrà al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico. Tra le novità: niente maxi-ritiro, niente quarantena per tutti in caso di nuovo contagio, test svolti in maniera ancora più intensiva, a spese della società (qui potete trovare una spiegazione più dettagliata). Una risposta è attesa a breve, ma difficilmente oggi. Quando, in ogni caso, una novità dovrebbe arrivare.

Linee guida per lo sport. In attesa di capire se il nuovo protocollo sarà validato o meno, i club di Serie A potrebbero infatti passare dagli allenamenti individuali (e facoltativi per tutelarsi a livello contrattuale) svolti finora ad allenamenti di gruppo. Nel rispetto non del protocollo che non c’è, ovviamente, ma delle linee guida che la Presidenza del Consiglio, attraverso l’Ufficio per lo Sport, diramerà nelle prossime ore, verosimilmente nel pomeriggio. Regole molto limitative per uno sport di contatto (sarebbe comunque necessario rispettare almeno 1 metro di distanza tra gli atleti), ma che potrebbero quantomeno riportare il pallone (precedentemente sanificato) nei centri sportivi. Da capire se i club decideranno di iniziare già da oggi seguendo queste linee guida (difficile) oppure aspetteranno il nuovo protocollo, se e quando sarà validato.