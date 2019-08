Come arriva il Napoli alla gara con la Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella prima mezz'ora della sfida d'esordio contro la Fiorentina il Napoli di Carlo Ancelotti è sembrato piuttosto imballato, sia nelle idee di gioco che nelle gambe. Reparti sfilacciati e un'insospettabile difficoltà nel gestire il pressing alto della Viola hanno rischiato di complicare i piani azzurri, ma alla fine il maggior tasso tecnico ha fatto la differenza e sul finale di gara la squadra, lasciati da parte gli iniziali blocchi psicologici, è sembrata addirittura in crescita dal punto di vista fisico. Un buon segnale per mister Carlo Ancelotti che a poche ore dalla gara con la Juventus pare intenzionato a riproporre in blocco l'undici iniziale del Franchi. Con Mertens nel ruolo di centravanti e Callejon-Fabian-Insigne a supporto. L'attacco in fondo è proprio il reparto che ha dato maggiori soddisfazioni nella prima di campionato, come dimostrano le 4 reti segnate su un campo comunque ostico per molti.

Un piccolo campanello d'allarme, semmai, è da registrare in difesa. L'arrivo di Kostas Manolas doveva blindare a doppia mandata la difesa, difficile trovare una coppia centrale come quella azzurra a livello europeo. Ma i 3 gol subiti da una Fiorentina ancora sperimentale fanno riflettere: i movimenti e l'intesa fra il greco e Koulibaly non sono ancora ottimali e contro CR7, Douglas Costa, Higuain e Dybala servirà maggiore attenzione.

Aspetti su cui avrà certamente lavorato in questi giorni Carlo Ancelotti, che comunque dalla sua avrà la volontà di squadra di provare a fare l'impresa in casa bianconera per cercare subito il sorpasso in classifica. Perché è vero che siamo solo alla seconda giornata di campionato, ma vedere il Napoli sopra la Juventus durante la sosta potrebbe regalare alla squadra azzurra un plus importante dal punto di vista dell'entusiasmo.