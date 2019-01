Come Batistuta, meglio di Vieri. Quagliarella entra nella storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Quagliarella? È un patrimonio dell'UNESCO. È immortale. È l'ultimo dei Mohicani". Marco Giampaolo non sa più come descrivere il suo attaccante, che oggi, in occasione della sfida con l'Udinese, è entrato nella storia del calcio. La punta della Sampdoria è andata a segno per undici giornate di fila, eguagliando il record stabilito da Gabriel Omar Batistuta nel 1994.

Una stagione da incorniciare per Quagliarella, che oltre al record di gol, guida momentaneamente la classifica marcatori con 16 reti, due in più di Cristiano Ronaldo. Solo lo scorso anno, nella sua lunga carriera, ha fatto meglio. Ma oggi, a quasi 36 anni, ha praticamente un girone intero a disposizione per incrementare il suo bottino.

Eguagliato Batistuta, battuto un altro mostro sacro come Christian Vieri. Con la doppietta messa a segno oggi Quagliarella è arrivato a 143 reti nel massimo campionato italiano, una in più rispetto al Bobo nazionale.

Numeri incredibili per un attaccante che, come un buon vino, migliora con il passare degli anni. E Mancini, presente a Marassi, avrà sicuramente preso appunti: impossibile non chiamare un giocatore in questo stato di forma.