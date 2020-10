Come battere il Covid in 7 giorni? Keita: "Solo fortuna. Sono veloce dentro e fuori dal campo"

Come battere il Coronavirus in una sola settimana? La risposta la può dare Keita Balde, che a Il Secolo XIX ha spiegato: "Il mio segreto è essere veloce dentro e fuori dal campo (sorride). Grazie a Dio non ho avuto contatti con nessuno e mi è passato tutto in un lampo. Non avevo sintomi, non sono mai stato male, è passato subito senza strascichi e ho potuto presto tornare ad allenarmi. Credo di essere stato fortunato, soltanto questo".