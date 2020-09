Come cambia la Sampdoria di Ranieri con Keita Balde e Antonio Candreva

Finalmente la Sampdoria. Dopo settimane di immobilismo sul mercato, la società blucerchiata è pronta a mettere a segno i suoi primi due veri colpi. E a rinforzare il reparto avanzato così come aveva chiesto l'allenatore Claudio Ranieri. Dall'Inter arriverà Antonio Candreva, calciatore pronto a sottoscrivere un contratto di tre anni con opzione per la quarta stagione. Dal Principato di Monaco, invece, arriverà un ex Inter: Keita Balde Diao. Il calciatore senegalese è atteso domani in città per le visite mediche a la firma del contratto. Questa la formazione della Samp con i due volti nuovi.

Sampdoria (4-4-2) - Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella (Bonazzoli). Allenatore: Claudio Ranieri.