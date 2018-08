© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Un anno fa Luciano Spalletti era in cima alla Serie A. Due partite e sei punti, sei gol fatti e uno solo subito. Come cambiano le cose in dodici mesi? Semplice, il tecnico dell'Inter si lamentava di una campagna acquisti da ridimensionamento dopo le parole al miele spese nei mesi prima, però partiva a razzo. Stavolta è impossibile lamentarsi di chi a Milano ha portato, in ordine sparso: Asamoah, de Vrij, Lautaro Martinez, Vrsaljko, Keita, Nainggolan e Politano, i magnifici sette che vanno a sommarsi a Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Miranda, e Karamoh (tutti in panchina).

L'Inter ha una rosa sterminata, ma - almeno oggi - ha avuto problemi enormi di "benzina". E se il Milan, alla fine, era praticamente senza cambi, per i nerazzurri non è proprio così. Spalletti ha tantissime alternative, è alla seconda stagionale (come il Torino, del resto) e, al massimo, può avere il problema dei croati che hanno giocato una finale mondiale. E Spalletti? Ha firmato il rinnovo, un segno di una visione condivisa con i propri dirigenti. Però, almeno per ora, un solo punto in due partite. Contro Torino e Sassuolo, non con Fiorentina e Roma, dodici mesi fa.