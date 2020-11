Come Cesare Prandelli cambierà tatticamente la Fiorentina

La Fiorentina ha fatto un salto indietro di 10 anni e nelle scorse ore ha richiamato in panchina Cesare Prandelli, in sostituzione di Beppe Iachini. Le due settimane di sosta per le Nazionali aiuteranno almeno in parte il tecnico di Orzinuovi ad entrare nelle menti dei calciatori, almeno in quelle di coloro che sono rimasti a Firenze. Ma nell’attesa di vedere la sua prima Viola contro il Benevento, è già possibile immaginare qualcosa, di quelle modifiche che inevitabilmente Prandelli apporterà. In conferenza stampa ha dato imbeccate e indicazioni: “Amrabat non è un regista”, “Kouame non è una prima punta”, “Dobbiamo far prendere meno calci a Ribery e comunque non dipendere dalle sue giocate” e via dicendo. Ad oggi, tutto lascia pensare che con Iachini se ne andrà anche il 3-5-2. Non che Prandelli non lo abbia utilizzato in carriera, anzi. L’ultima esperienza al Genoa è stata caratterizzata proprio da questo modulo. Ma se taglio col recente passato deve esserci, la svolta potrebbe arrivare proprio dal modulo. La difesa a 4 potrebbe tornare in auge e probabilmente così sarà. Il centrocampo, poi: Prandelli disegnava spesso la sua vecchia Fiorentina col 4-2-3-1. In Nazionale utilizzava spesso il trequartista. Ma in passato si è visto spesso anche il 4-3-3. Un “non” integralismo che permette molteplici soluzioni e su cui lo staff tecnico ha già iniziato a lavorare. Vista l’abbondanza di centrocampisti in rosa, tutto lascia pensare ad una linea mediana a 3. In questo caso Pulgar sarebbe il regista titolare, Amrabat uno dei due al suo fianco. L’altra casella avrebbe molti pretendenti: Bonaventura, Duncan, Borja Valero e pure Castrovilli. Il 10 gigliato sarà probabilmente ago della bilancia, nel senso che per qualità può agire anche qualche metro più avanti soprattutto se dovesse passare l’idea del trequartista. O magari del doppio trequartista con Franck Ribery al suo fianco nell’albero di Natale. Discorso diverso se a spuntarla come base dovesse essere il 4-3-3: in quel caso Ribery tornerebbe a stazionare sulla sinistra, come fatto in tutta la sua carriera. A destra Callejon, con Castrovilli che potrebbe arretrare a centrocampo o stazionare in mezzo ai due. Davanti? Vlahovic sembra il favorito per la maglia da titolare, posto che Koaume è una seconda punta o un esterno, per l’ex ct. Cutrone avrebbe ovviamente ottime chance per ribaltare le gerarchie o, perché no, guadagnarsi il posto al fianco del serbo. Idee e pensieri che staranno affollando anche la testa del nuovo allenatore viola. Che in attesa del suo secondo debutto sulla panchina gigliata studia, valuta e inizia a conoscere la rosa a sua disposizione.