Come col PSG, l'Inter ringrazia Joao Mario ai rigori: Tottenham battuto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo una gran bella prestazione per lunghi tratti, l'Inter batte il Tottenham dopo la lotteria dei calci di rigori. Gli Spurs, nel nuovo stadio di proprietà, si rendono pericolosi solo nei minuti finali, dopo un primo tempo di gol e spettacolo: prima Lucas Moura, poi Sensi su gran numero di Esposito di sponda.

Handa miracolo, Joao talismano - Per decretare il vincitore sono serviti ancora una volta i penalty: quello finale, freddissimo, di Joao Mario decide la partita. Proprio come con il PSG, stessa trama: dagli undici metri incide ancora il portoghese; fondamentale anche un miracolo di Samir Handanovic su Skipp, da vero felino. Tra i protagonisti, in positivo, anche l'autore del gol, Sensi, che si sta immedesimando sempre più nel ruolo del centrocampista di Conte. Che, a fine partita, può essere comunque soddisfatto. Il Tottenham ha creato di più, ma l'Inter ha tenuto botta e a tratti ha giocato in maniera superba. Work in progress.