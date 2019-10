© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A dieci minuti dal termine la Juventus si porta in vantaggio. Bell'azione dei bianconeri, Bentancur si trova libero a metà strada e trova il corridoio per Higuain, leggermente staccato da Bastoni. L'argentino entra in area e, in diagonale, batte Handanovic, come nel derby d'Italia di due anni fa. Inter 1, Juventus 2.