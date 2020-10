Come è cambiata l’Atalanta: la formazione tipo prima e dopo il mercato

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Prima del mercato avrebbe giocato così. Devastante nell’ultima parte di stagione e sorprendente in Champions, la Dea si presentava con un’ossatura abbastanza chiara. Due fantasisti a creare gioco e pungere dietro al gigante Zapata. La carta a sorpresa era Muriel, arrivato a sfiorare i 20 gol in campionato pur avendo giocato gran parte delle partite da subentrante. E la principale alternativa per i due dietro la punta era Malinovskyi, peraltro impiegato spesso e volentieri dal primo minuto, al posto di Pasalic (qui inserito da titolare al posto di Ilicic, che in realtà lo è stato per gran parte della scorsa stagione) o con il croato arretrato in mediana.

(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic (Ilicic), Gomez; Zapata. All: Gasperini.

Oggi giocherebbe così. L’impianto di base è rimasto lo stesso, ça va sans dire. Muriel, però, è stato “promosso”: il colombiano ha giocato, da titolare al fianco del connazionale Duvan, due partite su tre in questo avvio di Serie A. Gasperini, inoltre, può vantare le aggiunte di Lammers e Miranchuk (ancora mai a disposizione) nel settore offensivo. In difesa, è arrivato Romero, che verosimilmente comporrà il terzetto titolare per tutta la stagione. Al di là dei titolari, la dirigenza ha messo a disposizione del tecnico di Grugliasco una rosa molto più ampia: detto dei due nuovi arrivi, Pasalic e Malinovskyi restano dei quasi titolari, in più c’è Pessina rientrato dal prestito al Verona e fino a gennaio ci sarà anche Amad Diallo, già acquistato dal Manchester United. Aspettando il giocatore che più di tutti ha fatto la differenza nella scorsa stagione: Josip Ilicic. Come noi, Gasp non vede l’ora di poterlo rivedere nella sua formazione tipo.

(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, ROMERO; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All: Gasperini (confermato)