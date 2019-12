Come è cambiata l'Inter: Candreva è il miglior crossatore del campionato

Fonte: dati Wyscout

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I cross di Antonio Candreva non hanno mai lasciato particolarmente entusiasti i tifosi dell'Inter negli ultimi anni. Una situazione totalmente ribaltata nella stagione in corso, nella quale i nerazzurri guardano al momento tutti dall'alto in basso, anche grazie alle ottime prestazioni dell'esterno romano. L'impatto di Antonio Conte è stato significativo su tutta la squadra, ma c'è da segnalare come Candreva abbia migliorato in modo sostanziale le proprie statistiche proprio sotto il profilo dei cross. Al momento, tra i calciatori che abbiano disputato almeno 10 partite in questo campionato di A, Candreva risulta infatti il miglior crossatore con un sontuoso 45,21% di precisione. Sul podio, poi, ci sono Nandez del Cagliari (45,1%) e Faraoni del Verona (44,68%). Un dato non da poco, se si considera che Candreva resta il primo giocatore della Serie A per numero complessivo di cross effettuati: 73, come Ghiglione del Genoa, che però vanta una percentuale di riuscita nettamente più bassa (28,77%). Per concludere, a livello europeo Candreva è il terzo miglior crossatore tra i giocatori dei campionati top 5: al primo posto c'è Lainer del Borussia Moenchengladbach (47,62% di cross riusciti), al secondo Dossevi del Tolosa (45,83%).