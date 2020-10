Come è cambiata l’Inter: la formazione tipo prima e dopo il mercato

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco l’Inter di Antonio Conte.

Prima del mercato avrebbe giocato così. Senza Eriksen, che come vedremo resta una vera e propria incognita in questa stagione. L’anno scorso Conte ha infastidito la Juve, ma senza metterne in discussione fino in fondo l’assoluto dominio. Ha messo progressivamente fuori dall’undici titolare uno come Skriniar, ha giocato col trequartista all’inizio della stagione, quando Sensi faceva sfaceli. Poi, dopo l’infortunio dell’ex Sassuolo, ha trovato più continuità in Gagliardini che nel fantasista arrivato dal Tottenham. E ha spesso e volentieri potuto lamentare una rosa abbastanza corta rispetto al numero di impegni.

(3-5-2): Handanovic; Skriniar/Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi/Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

Oggi giocherebbe così. Compito riuscito. L’Inter di oggi ha numerose soluzioni in più, anche dalla panchina. Ma partiamo dai due grandi colpi: Hakimi e Vidal, innesti che alzano l’asticella. Perisic potrà davvero giocare lì? Per ora lo schieriamo, si sta pur sempre parlando di un campione d’Europa in carica. E poi, nel caso, le soluzioni ci sarebbero tra chi resta fuori. Basti pensare che dalla formazione qui sotto, oltre a Eriksen e Skriniar, resta fuori anche gente del livello di Kolarov, Nainggolan e Young. In più, Sanchez è riuscito definitivamente a proporsi come una valida alternativa al tandem d’attacco. E sono arrivate ulteriori alternative di livello come Darmian e Pinamonti. Cosa manca? Risolvere qualche incertezza, perché Skriniar è rimasto e non può essere una riserva. Così come il danese ex Spurs: a oggi, sembra quasi un corpo estraneo rispetto alle dinamiche del salentino. Può davvero rimanere così

(3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; HAKIMI, Barella, Brozovic, VIDAL, PERISIC; Lukaku, Martinez. All: Conte (confermato)