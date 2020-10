Come è cambiata l'Udinese: la formazione tipo prima e dopo il mercato

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici ipotizzati prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco l'Udinese di Luca Gotti.

Prima del mercato avrebbe giocato così. Musso in porta è stato un elemento determinante per la salvezza dei bianconeri, portando a casa ben quattordici partite senza prendere gol. Probabilmente sarebbe stato un problema con qualsiasi altro portiere. La regia era affidata a Mandragora, con Walace e Fofana che si alternavano come mezz'ali: quest'ultimo ha avuto un miglioramento esponenziale nelle ultime settimane, post Coronavirus. L'attacco si fondava sulla fisicità di Okaka e sulla rapidità di Lasagna, ma la regia offensiva era quella di De Paul, vero deus ex machina della formazione di Gotti.

(4-3-3): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All: Gotti.

Oggi giocherebbe così. Pochi gli accorgimenti per la retroguardia, ma l'inserimento di Bonifazi che potrebbe prendere il posto sia di Nuytinck che di Becao. Da valutare quale sarà l'impatto di Nahuel Molina - che potrebbe mandare Stryger Larsen sull'altra fascia - mentre in attesa del recupero di Mandragora sarà Arslan, preso dal Fenerbahce, ad agire in regia. Importanti i due acquisti dal Watford: Pereyra a centrocampo è una garanzia, se Deulofeu si integra con Lasagna ci sarà una grande coppia di velocisti.

(3-5-2) Musso; Becao, BONIFAZI, Samir; Stryger Larsen, ARSLAN, PEREYRA, De Paul, OUWEJAN; Lasagna, DEULOFEU. All: Gotti (confermato).