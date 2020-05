Come è cambiata la Juve da Allegri a Sarri: aumentano i passaggi. Ma Max attaccava di più

vedi letture

Una rivoluzione copernicana. Anzi, sarriana. Con l’addio a Massimiliano Allegri e l’arrivo di Maurizio Sarri, la Juventus ha scelto una strategia ben precisa per il suo gioco e il suo futuro. Come è andata finora? Abbiamo messo a confronto, grazie ai dati di Comparisonator, i numeri della Juve di Sarri in questa stagione (26 giornate di Serie A fino allo stop) con quelli dell’ultima Juve di Allegri.

Meno cortomuso, più passaggi. Il dato più eclatante è, come prevedibile, quello relativo ai passaggi: i bianconeri versione Sarri battono quelli del suo predecessore (versione 2018-19, va precisato) sotto qualsiasi punto di vista in questo fondamentale. La Juve di oggi ne fa di più (566 in media a gara contro 519, riusciti siamo a 500 contro 453) e di più pericolosi (10,38 portano al tiro, contro 10; i filtranti sono 8,12 in media contro 5,82). Cifre che riflettono un diverso stile di gioco: l’ultimo Allegri si affidava molto di più al lungo, per esempio (47,58 fatti in media a partita contro 38,23) e cercava più spesso il gioco sulle fasce (20,92 cross a partita contro 15,38).

Con Allegri più coriacei. E individualisti. Detto che a livello di gol realizzati la differenza c’è ma non è tantissima (1,92 in media a gara per Sarri, 1,84 per Allegri), a fronte di una maggiore tendenza al passaggio la Juve del livornese premiava alcune soluzioni personali. Così i dribbling sono diminuiti (da 34 a 30 fatti a partita). E in generale la Vecchia Signora di Sarri, pur facendo più possesso, attacca meno: alle 70 azioni offensive tentate di oggi si oppongono le 76 di ieri. Sui duelli, infine, il rapporto si inverte completamente: da quel difensivi a quelli offensivi, per chiudere con quelli aerei, in tutti questi parametri la Juve di Allegri dell’anno scorso surclassa quella di Sarri di oggi.