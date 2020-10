Come è cambiata la Juve: la formazione tipo prima e dopo il mercato

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco la Juventus di Andrea Pirlo.

Prima del mercato avrebbe giocato così. Anche se ha perso spazio dall'ufficialità della cessione al Barcellona in poi, Pjanic era il regista attorno al quale si sviluppava la trama del 4-3-3 di Sarri, che dopo il lockdown ha trovato in Rabiot un giocatore convincente. Lì davanti, Bernardeschi garantiva la giusta dose di quantità per lasciare slegati da compiti difensivi Dybala e Bernardeschi. Con l'arrivo di Pirlo, e senza conoscerne le dinamiche tattiche, sarebbe stato lecito immaginare una squadra disegnata seguendo lo stesso schema tattico e col nuovo acquisto Arthur al primo posto delle gerarchie.

(4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All: Sarri.

Oggi giocherebbe così. Piccola premessa: così, in realtà, non l’abbiamo vista giocare mai. D’altra parte, Federico Chiesa è arrivato soltanto l’ultimo giorno di mercato e Paulo Dybala non è stato praticamente mai a disposizione sino alla gara mai giocata col Napoli, nella quale teoricamente sarebbe partito da titolare. Quella che vedete qui sotto è per certi versi una Juve ancora ipotetica, appunto. Il cambiamento più radicale è stato il modulo: a oggi, 3-4-1-2. Potrebbe evolvere in un 3-4-3 o in un 4-4-2, ma Pirlo ha sgombrato il campo dall’ipotesi del centrocampo a tre. Lo stesso Chiesa, del resto, apre scenari infiniti: può andare a contendere il ruolo di esterno destro a Cuadrado, o contendere la fascia sinistra ad Alex Sandro. O, ancora, spingere Pirlo a virare sul tridente. In difesa, Danilo si è conquistato il ruolo da terzo di destra, aspettando De Ligt che toglierà spazio a lui o a Chiellini. Novità in mezzo: a sorpresa, finora Arthur è rimasto fuori dai radar, cedendo il passo alla coppia McKennie-Rabiot. Capitolo trequartista: al momento, vi ha giocato Ramsey, ma proprio con l’arrivo dell’ex Fiorentina lo svedese potrebbe essere accentrato. Restano fuori, tra gli altri, due che giocheranno parecchio come Morata e Bernardeschi.

(3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; CHIESA/Cuadrado, MCKENNIE, Rabiot, Alex Sandro; KULUSEVSKI/Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All: PIRLO (nuovo).