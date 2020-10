Come è cambiato il Benevento: la formazione tipo prima e dopo il mercato

vedi letture

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco il Benevento di Filippo Inzaghi.

Prima del mercato avrebbe giocato così. Nella campagna trionfale che lo ha portato a dominare la Serie B, Superpippo ha schierato un undici dalle tante variazioni su un medesimo copione, impiegando sia il 4-2-3-1 qui sotto disegnato che il 4-3-3 o il 4-4-2. La società, in ogni caso, era consapevole che rafforzare questa squadra sarebbe stato necessario, anche in tempi rapidi.

(4-2-3-1): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Viola, Schiattarella; Insigne, Sua, Improta; Coda. All: Inzaghi.

Oggi giocherebbe così. E infatti la squadra che ha vinto la cadetteria è stata profondamente rinnovata, tanto che gli innesti di Glik, Ionita e Foulon sono arrivati già prima che il mercato aprisse ufficialmente i battenti. Nell’undici titolare restano pezzi imprescindibili Montipò, Letizia (dirottato a destra dove capitan Maggio ha fin qui giocato appena 45’), Caldirola e Schiattarella. Per il resto, Inzaghi ha potuto approfittare di una campagna acquisti a dir poco robusta. Detto del modulo variabile, fin qui ha sempre mandato in campo i suoi con il 4-3-3, ottenendo sei punti sui nove a disposizione dei giallorossi. Foulon è stato impiegato nel suo ruolo naturale di terzino sinistro, in concorrenza con Barba. Ionita si è conquistato una pettorina in mediana, così come Dabo (anche lui in competizione, con Hetemaj). Lì davanti, le gerarchie sono rinnovate: detto che Insigne, Moncini e Sau, tra gli eroi della promozione, troveranno spesso e volentieri il loro spazio, il Benevento si presenta dopo il mercato con un tridente tutto rinnovato.

(4-3–3): Montipò, Letizia, GLIK, Caldirola, FOULON; IONITA, Schiattarella, DABO; CAPRARI, LAPADULA, IAGO FALQUE. All. Inzaghi (confermato)