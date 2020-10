Come è cambiato il Bologna: la formazione tipo prima e dopo il mercato

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Prima del mercato avrebbe giocato così. Più o meno come aveva chiuso l’anno scorso. Con Bani in odore di cessione per i tanti interessamenti, le priorità erano soprattutto due: un difensore centrale e un attaccante centrale che potesse far rifiatare Palacio.

(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All: Mihajlovic.

Oggi giocherebbe così. Aspettative deluse, più o meno. Il mercato dei rossoblù, almeno numericamente, è stato abbastanza asfittico: Bani è andato, ma un difensore centrale per sostituirlo non è arrivato. Al suo posto, ecco De Silvestri, fedelissimo di Miha, con il dirottamento di Tomiyasu al fianco di Danilo. Per la cronaca, niente centravanti, titolare o di riserva che fosse: al Trenza toccheranno gli straordinari, augurandosi che Skov Olsen dia un po’ di ricambio a un attacco rimasto identico a quello dell’anno scorso. A centrocampo, per ora, c’è Schouten per Poli, causa infortunio del capitano.

(4-2-3-1): Skorupski; DE SILVESTRI, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All: Mihajlovic (confermato)