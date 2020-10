Come è cambiato il Cagliari: la formazione tipo prima e dopo il mercato

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco il Cagliari di Eusebio Di Francesco.

Prima del mercato avrebbe giocato così. In un campionato iniziato bene e poi discretamente tribolato, la formazione sarda ha visto variare spesso e volentieri la propria veste, tattica e non solo. Scegliamo come esempio la versione di Zenga. Anzitutto perché ha chiuso. E poi perché è quanto di più lontano possa esservi dall’idea del suo successore.

(3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Rog, Nainggolan, Mattiello; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga.

Oggi giocherebbe così. L’arrivo di un tecnico come Di Francesco, fautore del 4-3-3, ha inevitabilmente modificato l’impianto della squadra e indirizzato il mercato rossoblù. Anche se pure Maran, l’allenatore della prima parte della stagione 19/20, partiva dalla difesa a quattro. L’ex Sassuolo e Roma ha ottenuto il rinforzo più decisivo in difesa, dove ha abbracciato un campione come Godin, che farà da chioccia all’astro nascente Walukiewicz. Cabina di regia affidata al romeno Marin, su cui DiFra conta tantissimo. Gerarchie variabili in tanti settori, ma soprattutto in attacco: Pavoletti è pronto a una lotta all’ultimo colpo di testa con Simeone. E poi è arrivato Ounas: fin qui ha giocato Sottil, l’impressione è che l’ex Napoli possa spodestarlo.

(4-3–3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, GODIN, Lykogiannis; Nandez, MARIN, Rog; OUNAS, Simeone, Joao Pedro. All. DI FRANCESCO (nuovo).