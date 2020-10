Come è cambiato il Crotone: la formazione tipo prima e dopo il mercato

vedi letture

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco il Crotone di Giovanni Stroppa.

Prima del mercato avrebbe giocato così. Impronta definita: 3-5-2. Uomini variabili, perché Molina e Gerbo possono giocare su entrambe le fasce, così come Messias, nello scorso campionato, si è spesso abbassato a centrocampo/trequarti lasciando spazio per Armenteros al fianco del bomber Simy. Un Crotone a geometria variabile. Che non a caso ha conquistato la A.

(3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Mustacchio, Barberis, Benali, Crociata, Molina; Simy, Messias. All: Stroppa.

Oggi giocherebbe così. Squadra mia non ti conosco, ma fino a un certo punto. I calabresi sono stati una delle formazioni più attive sul mercato. Per ora, però, resistono in tanti: Cordaz, Golemic, Marrone, Messias, Benali e Simy sono stati titolari fissi, nelle prime tre uscite. E anche Molina ha giocato più di Reca, qui titolare per evidenziare una delle novità. Molto dipenderà, comunque, dall’ambientamento dei nuovi: per dire una, è difficile immaginare Djidji o Luperto stabilmente in panchina in difesa. Così come a centrocampo Petriccione troverà il suo spazio, e sul trequartista Rojas i pitagorici puntano eccome.

(3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, MAGALLAN; RISPOLI, Messias, CIGARINI, Benali, RECA; RIVIERE, Simy. All: Stroppa (confermato).