Come è cambiato il Milan: la formazione tipo prima e dopo il mercato

vedi letture

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici ipotizzati prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco il Milan di Stefano Pioli.

Prima del mercato avrebbe giocato così. Il tecnico del Milan ha trovato la quadratura grazie al ritorno di Ibrahimovic, che ha deresponsabilizzato tutti gli altri in rosa, più convinti delle proprie capacità e di quelle del centravanti. Rebic sulla sinistra è il braccio armato, quello che sposta gli equilbiri quando lo svedese è marcato da tutti. La crescita però comprende tutti, anche Bennacer in cabina di regia, Calhanoglu dietro la punta e Kessie da guastatore. La difesa è quasi sempre stata all'altezza in tutte le circostanze, a parte qualche gara in cui la nave è affondata tutta insieme, non solo per gli errori difensivi.

(4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Oggi giocherebbe così. Il mercato è stato molto oculato, prendendo Tonali per la regia - che potrebbe diventare molto utile in caso di passaggio al 4-3-3 in fase più difensiva, al momento però è una riserva. L'ultimo giorno di mercato, dallo United, è arrivato Diogo Dalot, giovane di belle speranze per la fascia destra. Per dare un'alternativa ai trequartisti dal Real Madrid è stato prelevato Brahim Diaz: potrebbe anche prendersi un posto da titolare al posto di Castillejo e Saelemaekers.

(4-2-3-1): Donnarumma; DIOGO DALOT, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; BRAHIM DIAZ, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli (confermato)