Come è cambiato il Napoli: la formazione tipo prima e dopo il mercato

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici ipotizzati prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco il Napoli di Stefano Pioli.

Prima del mercato avrebbe giocato così. Era finito un ciclo per alcuni giocatori, in particolare Allan - intenzionato a lasciare già da qualche mese - e per Callejon, in scadenza contrattuale. Forse anche per Kalidou Koulibaly, ma le offerte pervenute non sono state abbastanza convincenti per portarlo via da Napoli, lasciandolo così alla difesa con Maksimovic (e Manolas). Lobotka e Demme erano colpi per questa stagione, bisognerà capire se saranno in grado di reggere la seconda stagione. In più c'era Milik, attualmente fuori lista e che non giocherà almeno fino a gennaio.

(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Zielinski, Allan, Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Oggi giocherebbe così. Difesa quindi che è rimasta sostanzialmente identica, anche perché Ghoulam non è stato ceduto all'estero. All'ultimo giorno di mercato è arrivato il colpo Bakayoko, centrocampista prelevato dal Chelsea per prendere il posto di Allan, mentre in anticipo su tutti era stato acquistato Victor Osimhen. Il nigeriano è di fatto l'erede di Milik - e probabilmente nuovo titolare al centro dell'attacco. Lozano e Politano saranno più responsabilizzati dopo l'addio di Callejon. Rrahmani lotterà invece per un posto da titolare, anche se per ora sembra complicato un suo impiego continuativo.

(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Zielinski, BAKAYOKO, Ruiz; Lozano, OSIMHEN, Insigne. All. Gattuso (confermato)