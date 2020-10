Come è cambiato il Torino: la formazione tipo prima e dopo il mercato

Come sono cambiate le 20 squadre di Serie A? Grazie all'approfondimento quotidiano degli Oggi giocherebbero così, vi abbiamo aggiornato in maniera costante sull’evoluzione della formazione tipo di ognuna di loro. A mercato concluso, confrontando gli undici ipotizzati prima e dopo la sessione trasferimenti, vediamo cosa è cambiato. Ecco ilTorino di Marco Giampaolo.

Prima del mercato avrebbe giocato così. Difesa a tre, con l'impronta che aveva già dato Sarri negli scorsi mesi, con De Silvestri e Ansaldi sulle fasce, mentre l'attacco era lievemente più isolato e senza collegamento: centrocampo molto folto con Baselli, Rincon e Meite. Davanti staffetta Zaza-Verdi per giocare insieme a Belotti. Primo non prenderle, ma con una solidità diversa rispetto agli anni precedenti (che ha portato qualche problema di troppo, nonostante gli sforzi di Cairo).

(4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo

Oggi giocherebbe così. È cambiato completamente con il mercato, rispettando anche l'impronta del suo allenatore. L'unica cosa che manca è il trequartista, visto che Berenguer è andato via e non è approdato Ramirez, saltato all'ultimo. C'è però la possibilità di riscatto per Verdi dopo due stagioni non all'altezza della sua fama, mentre è arrivato Gojak dalla Dinamo Zagabria come scommessa. In avanti preso Bonazzoli, esploso nelle ultime settimane con la Sampdoria, mentre completamente nuove le fasce: Vojvoda da una parte, Rodriguez dall'altra.

(4-3-1-2): Sirigu; VOJVODA, Nkoulou, Bremer, RODRIGUEZ; LINETTY, Rincon, Meité; Verdi; BONAZZOLI, Belotti. All. GIAMPAOLO (nuovo)