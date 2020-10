Come è cambiato l'Hellas in quattro partite. Un gol fatto, uno subito, stesso schema di sempre

vedi letture

A bilancio ci sono sette punti ma due in più rispetto a quelli arrivati dal campo sono frutto del 3-0 a tavolino contro la Roma. L'Hellas Verona di Ivan Juric è una macchina dura da scalfire in difesa ma che davanti, per ora, ha siglato un solo gol. A livello di formazione, Juric non cambia schema ma uomini in campo, con qualche sempre presente: Silvestri, Faraoni e Tameze.

Hellas Verona-Roma 0-0* (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter (22' st Ruegg), Empereur (19' Lovato); Faraoni, Veloso, Danzi, Dimarco; Tameze (21' st Barak), Tupta (1' st Zaccagni); Di Carmine (33' st Ilic). A disp.: Pandur, Berardi, Bocchetti, Stepinski, Udogie, Casale. All.: Paro (Juric squalificato)

Hellas Verona-Udinese 1-0 (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tamèze (89′ Dawidowicz), Veloso, Dimarco; Baràk, Zaccagni (76′ Colley); Di Carmine (39′ Favilli). A disposizione: Berardi, Pandur, Lazovic, Udogie, Ilic, Terracciano, Salcedo, Lucas, Ruegg. All.: Ivan Juric

Parma-Hellas Verona 1-0 (3-4-2-1): Silvestri; Cetin (41' st Tupta), Gunter, Lovato (45' Lazovic); Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak (13' st Salcedo), Zaccagni (13' st Colley); Favilli. A disposizione: Berardi, Pandur, Calabrese, Destiny, Lucas, Ruegg, Terracciano, Vieira. All.: Juric

Hellas Verona-Genoa 0-0 (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur (22' st Dimarco); Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze (36' st Salcedo), Colley (36' st Zaccagni); Favilli (15' st Kalinic). A disp: Berardi, Pandur, Amione, Ruegg, Udogie, Ilie, Di Carmine. Allenatore: Juric.

* Hellas Verona-Roma 3-0 a tavolino.