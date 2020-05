Come farebbe Lautaro nella Liga? Messi imprendibile. Ma è quasi come Suarez

Lautaro Martinez e il futuro. Con la Spagna nel mirino, con il Real Madrid che ha sondato il terreno negli scorsi mesi, prendendo contatti con l'entourage ma col Barcellona che nelle ultime settimane ha dato una nuova accelerata cercando di portarlo a casa. Come sarebbero i numeri del Toro nella Liga Spagnola? Grazie al programma Comparisonator, abbiamo la possibilità di inserire dati e numeri della stagione all'Inter di Martinez e posizionarli all'interno delle classifiche iberiche.

Quanto segna Lautaro Le reti di Martinez lo metterebbero al di sotto del podio, proprio dietro Messi, Angel Rodriguez edel Getafe e Luis Suarez. Consideriamo soltanto le gare giocate dai centravanti e vediamo che anche il numero di azioni d'attacco fatte, 202, 10.37 ogni 90', lo mettono al quarto posto. Davanti a lui c'è sempre Leo Messi ma stavolta Suarez è dietro.

Poco al servizio dei compagni Male nei passaggi per il tiro. 14 totali, Lautaro sarebbe ventiduesimo in Liga e qui Suarez, con 1.21 a partita a differenza dei suoi 0.72, lo stacca di netto. E la casella assist? Il piatto piange. Lautaro sarebbe ultimo, visto che è a quota 0 totali, in una classifica che anche qui guiderebbe Lionel Messi (con Suarez secondo).

Tanti tiri e tanta efficacia A differenza del ruolo da seconda punta, però, Lautaro arriva spesso al tiro. Pur a debita distanza dall'imprendibile Pulga, Martinez sarebbe il secondo per tiri fatti in Liga e in quanto ad azioni riuscite il quinto assoluto con Messi davanti a Gerard Moreno del Villarreal e a Luis Suarez.