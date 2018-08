Come finirà il 2° turno di Serie A? I pronostici della redazione di TMW

© foto di Bernd Feil/PhotoViews

Seconda giornata di campionato per la Serie A 2018/2019 e il programma propone due big match tutt'altro che banali. A Torino la Juventus farà il suo esordio all'Allianz Stadium contro la Lazio, mentre al San Paolo prima casalinga degli uomini di Carlo Ancelotti contro il Milan dell'ex Gonzalo Higuain. Tra gli altri match spicca il derby emiliano fra SPAL e Parma e la gara di San Siro fra l'Inter e il Torino. 1, X o 2? TMW fa i suoi pronostici in vista del prossimo turno di Serie A Un giochino e nulla più per chi punta pochi euro e sogna il colpaccio proprio come i giocatori durante le partite.

Luca Bargellini

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan 2

Spal-Parma x

Cagliari-Sassuolo 2

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna x

Genoa-Empoli 1

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria 2

Roma-Atalanta 1

Francesco Benvenuti

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan 1

Spal-Parma X

Cagliari-Sassuolo X

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna X

Genoa-Empoli 1

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria 2

Roma-Atalanta X

Simone Bernabei

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan 2

Spal-Parma X

Cagliari-Sassuolo 1

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna X

Genoa-Empoli X

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria 2

Roma-Atalanta 1

Tommaso Bonan

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan X

Spal-Parma 1

Cagliari-Sassuolo X

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna X

Genoa-Empoli 1

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria 2

Roma-Atalanta 1

Ivan Cardia

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan X

Spal-Parma 1

Cagliari-Sassuolo 2

Fiorentina-Chievo 1

Frosinone-Bologna X

Genoa-Empoli X

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria 2

Roma-Atalanta 1

Stefano Carlesi

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan 1

Spal-Parma X

Cagliari-Sassuolo X

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna 2

Genoa-Empoli 1

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria X

Roma-Atalanta 1

Marco Conterio

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan 1

Spal-Parma 1

Cagliari-Sassuolo 2

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna X

Genoa-Empoli X

Inter-Torino X

Udinese-Sampdoria 2

Roma-Atalanta 1

Lorenzo Di Benedetto

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan 1

Spal-Parma 1

Cagliari-Sassuolo 2

Fiorentina-Chievo Verona X

Frosinone-Bologna X

Genoa-Empoli X

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria 1

Roma-Atalanta 1

Marco Frattino

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan X

Spal-Parma 2

Cagliari-Sassuolo X

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna X

Genoa-Empoli 2

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria 2

Roma-Atalanta 1

Giacomo Iacobellis

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan 1

Spal-Parma X

Cagliari-Sassuolo 1

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna X

Genoa-Empoli 1

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria X

Roma-Atalanta 1

Pietro Lazzerini

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan 1

Spal-Parma 1

Cagliari-Sassuolo X

Fiorentina-Chievo 1 Verona

Frosinone-Bologna 2

Genoa-Empoli X

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria X

Roma-Atalanta 1

Simone Lorini

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan 1

Spal-Parma 1

Cagliari-Sassuolo 1

Fiorentina-Chievo Verona X

Frosinone-Bologna 2

Genoa-Empoli X

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria 2

Roma-Atalanta X

Andrea Losapio

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan 1

Spal-Parma 1

Cagliari-Sassuolo 2

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna 1

Genoa-Empoli 1

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria x

Roma-Atalanta 1

Tommaso Maschio

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan x

Spal-Parma x

Cagliari-Sassuolo 1

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna x

Genoa-Empoli 1

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria 2

Roma-Atalanta 1

Gaetano Mocciaro

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan X

Spal-Parma X

Cagliari-Sassuolo X

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna X

Genoa-Empoli X

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria X

Roma-Atalanta X

Michele Pavese

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan 2

Spal-Parma X

Cagliari-Sassuolo 2

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna 2

Genoa-Empoli X

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria X

Roma-Atalanta 1

Daniel Uccellieri

Juventus-Lazio 1

Napoli-Milan 2

Spal-Parma X

Cagliari-Sassuolo 1

Fiorentina-Chievo Verona 1

Frosinone-Bologna X

Genoa-Empoli X

Inter-Torino 1

Udinese-Sampdoria 2

Roma-Atalanta 1