Come finirà il 37° turno di Serie A? I pronostici della redazione di TMW

© foto di Federico Gaetano

1, X o 2? TMW fa i suoi pronostici in vista del 37esimo turno di Serie A. Un giochino e nulla più per chi punta pochi euro e sogna il colpaccio proprio come i giocatori durante le partite.

Marco Frattino

Benevento-Genoa X

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese X

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL 2

Crotone-Lazio 2

Bologna-Chievo X

Atalanta-Milan X

Roma-Juventus 2

Sampdoria-Napoli X

Marco Conterio

Benevento-Genoa X

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese X

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio X

Bologna-Chievo 1

Atalanta-Milan 1

Roma-Juventus 1

Sampdoria-Napoli X

Andrea Losapio

Benevento-Genoa 2

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese 2

Fiorentina-Cagliari x

Torino-SPAL x

Crotone-Lazio x

Bologna-Chievo x

Atalanta-Milan 1

Roma-Juventus 1

Sampdoria-Napoli x

Pietro Lazzerini

Benevento-Genoa X

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese 1

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio 2

Bologna-Chievo 1

Atalanta-Milan 2

Roma-Juventus 1

Sampdoria-Napoli X

Lorenzo Di Benedetto

Benevento-Genoa 1

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese 2

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio 1

Bologna-Chievo X

Atalanta-Milan 1

Roma-Juventus X

Sampdoria-Napoli X

Simone Bernabei

Benevento-Genoa 1

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese X

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL 1

Crotone-Lazio 2

Bologna-Chievo X

Atalanta-Milan 2

Roma-Juventus X

Sampdoria-Napoli 2

Michele Pavese

Benevento-Genoa 2

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese X

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio X

Bologna-Chievo 1

Atalanta-Milan 2

Roma-Juventus X

Sampdoria-Napoli 2

Stefano Carlesi

Benevento-Genoa X

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese X

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio 2

Bologna-Chievo X

Atalanta-Milan X

Roma-Juventus 2

Sampdoria-Napoli 2

Simone Lorini

Benevento-Genoa 1

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese 2

Fiorentina-Cagliari X

Torino-SPAL 2

Crotone-Lazio 2

Bologna-Chievo 2

Atalanta-Milan X

Roma-Juventus X

Sampdoria-Napoli X

Francesco Benvenuti

Benevento-Genoa X

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese 2

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio X

Bologna-Chievo X

Atalanta-Milan 1

Roma-Juventus 2

Sampdoria-Napoli 2

Tommaso Maschio

Benevento-Genoa 2

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese 2

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio X

Bologna-Chievo 1

Atalanta-Milan 1

Roma-Juventus X

Sampdoria-Napoli 2

Ivan Cardia

Benevento-Genoa 1

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese X

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio 2

Bologna-Chievo X

Atalanta-Milan X

Roma-Juventus 1

Sampdoria-Napoli 2

Tommaso Bonan

Benevento-Genoa 1

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese 2

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio 2

Bologna-Chievo X

Atalanta-Milan 1

Roma-Juventus X

Sampdoria-Napoli X

Gaetano Mocciaro

Benevento-Genoa 1

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese 1

Fiorentina-Cagliari X

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio 2

Bologna-Chievo 1

Atalanta-Milan 2

Roma-Juventus 1

Sampdoria-Napoli 1

Giacomo Iacobellis

Benevento-Genoa 1

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese X

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio 2

Bologna-Chievo X

Atalanta-Milan X

Roma-Juventus 2

Sampdoria-Napoli 2

Raimondo De Magistris

Benevento-Genoa X

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese X

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL 1

Crotone-Lazio X

Bologna-Chievo X

Atalanta-Milan 1

Roma-Juventus X

Sampdoria-Napoli X

Daniel Uccellieri

Benevento-Genoa X

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese 2

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio 2

Bologna-Chievo 2

Atalanta-Milan 1

Roma-Juventus 1

Sampdoria-Napoli X

Luca Bargellini

Benevento-Genoa 2

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese 2

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL 2

Crotone-Lazio 2

Bologna-Chievo 1

Atalanta-Milan 1

Roma-Juventus 2

Sampdoria-Napoli 2

Lorenzo Marucci

Benevento-Genoa X

Inter-Sassuolo 1

Hellas-Udinese X

Fiorentina-Cagliari 1

Torino-SPAL X

Crotone-Lazio

Bologna-Chievo X

Atalanta-Milan 1

Roma-Juventus X

Sampdoria-Napoli 2