Come funziona in Inghilterra. Se un club si rifiuta c'è una giuria indipendente

Come potere cambiare il Protocollo della Serie A per evitare una montagna di rinvii e di partite non giocate? L'Inghilterra non ha intenzione di fermare il campionato, evitando di rinviare alcuna partita. Questo perché la prossima estate sarebbero (giusto usare il condizionale) previsti gli europei, ma in generale la Premier non può fermarsi per una questione di diritti.

MENO DI 14 - La Premier League si può fermare solamente in un caso. Se i club hanno a disposizione meno di quattordici giocatori, compresi i professionisti che giocano nella squadra riserve oppure nell'Under21. Se un club si rifiuta di giocare c'è la nomina di una giuria che valuta la sanzione da comminare, partendo da una multa fino alla sconfitta a tavolino e la detrazione di punti.

DUE TAMPONI A SETTIMANA - In Inghilterra sono previsti le due prove nell'arco dei sette giorni, con una quarantena di dieci in caso di positività. Per i giocatori nessuno stop, nemmeno soft, c'è la possibilità di girare liberamente.